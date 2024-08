Leichenteile in Duisburg entdeckt – Verdächtiger festgenommen

Nach dem Terror-Anschlag auf ein Stadtfest in Solingen, bei dem drei Menschen ums Leben kamen, folgt die nächste Schock-Meldung aus NRW! Passanten machten am Samstagmittag (24. August) eine entsetzliche Entdeckung, als sie auf menschliche Überreste in einem Duisburger Wohngebiet stießen. Die Polizei rückte sofort mit einem Großaufgebot an und durchkämmte die Umgebung nach weiteren Spuren. Doch die bizarren Details des Fundes lassen einem das Blut in den Adern gefrieren: Medienberichten zufolge soll sogar ein teilweise skelettierter Schädel in einem Müllbeutel gefunden worden sein. Die Polizei hielt sich mit Bestätigungen zunächst zurück.

Leichenteile in Duisburg – Geschlecht unklar

Nur wenige Stunden später folgte die nächste schockierende Entwicklung: Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Duisburg bestätigte den Zugriff, gab jedoch keine Details zur Identität der festgenommenen Person oder zu weiteren Hintergründen preis. Ob es sich bei den Leichenteilen um einen Mann oder eine Frau handelt, ist weiterhin unklar.

Am Sonntag soll es jedoch neue Informationen geben, wie die Staatsanwaltschaft ankündigte. Die Stadt steht unter Schock, während eine Mordkommission fieberhaft daran arbeitet, das Rätsel um die grausige Entdeckung zu lösen.

Mehr in Kürze!

mit Material der dpa