„Habe nur ein paar ‚Leckerchen‘ getrunken“: Promillefahrt endet in Düsseldorfer Rheinbahn-Haltestelle

Eine 56-jährige Düsseldorferin ist am späten Montagabend mit ihrem Peugeot in eine Rheinbahn-Haltestelle gefahren. Die Frau hatte zuvor „nur ein paar Leckerchen getrunken“ und gab an, sich noch fahrtüchtig zu fühlen.

Nach Angaben der Polizei fiel der Kleinwagen einer Streifenbesatzung gegen 23.30 Uhr in der Münsterstraße in Fahrtrichtung Toulouser Allee auf. Der Wagen fuhr Schlangenlinien und geriet dabei auch auf das Gleisbett der Straßenbahn. Die Fahrerin konnte den PKW zwar wieder auf die Fahrbahn ziehen, geriet aber erneut auf die Schienen. Anschließend steuerte sie ihr Fahrzeug in den Bahnsteig einer Rheinbahn-Haltestelle.

Fahrerin fühlte sich noch fahrtüchtig – Promillewert sprach deutlich dagegen

Bei der Kollision mit den verglasten Haltestellenbegrenzungen zerbrachen vier Scheiben. Das Auto kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Zum Glück befanden sich zu dieser Zeit keine Passanten in der Nähe der Haltestelle. Die 56-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen.

Bei der Fahrerin wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 20.000 Euro. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.