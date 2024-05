Vermisste Dreijährige aus Köln in Sicherheit

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei in Köln nach einem vermissten dreijährigen Mädchen. Am Samstagmorgen fehlte bereits mehr als zwölf Stunden jede Spur von dem Kind. Es war am Freitagabend mit seiner Tante im Bürgerpark spazieren, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen sagte. Dort verlor die Frau das Mädchen aus den Augen.

Update, Samstag, 11. Mai, 10.17 Uhr: Das Mädchen wurde nach Angaben der Polizei wiedergefunden. Sie befinde sich am Samstagmorgen in der Obhut der Polizei und sei dem Augenschein nach wohlauf, sagte ein Behördensprecher. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

Familie war zu Besuch in Köln

Das Mädchen war nach den Angaben mit seinen Eltern aus Kassel in Köln bei Verwandten zu Besuch. „Die Familie des Kindes ist in Köln vollkommen ortsfremd, so dass keinerlei Anlaufadressen vorliegen“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten suchten auch mit Hunden und der Wasserschutzpolizei. „Wir ziehen jetzt am Morgen noch weitere Kräfte zusammen“, sagte der Sprecher weiter.

Der Bürgerpark sei am Freitagabend „sehr gut gefüllt“ gewesen. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei melden.

Dieses Kind wird in Köln gesucht

Die Polizei hat auch eine offizielle Vermisstenanzeige aufgegeben, inklusive Foto des Kindes. Vermisst wird sie seit dem 10. Mai 2024.

Zur Beschreibung:

Geschlecht: weiblich

weiblich Haarfarbe: schwarz

schwarz Augenfarbe: dunkel

dunkel Figur: schlank

schlank Größe: 100 cm

100 cm Bekleidung: hellrosa Hose, dunkelrose Pullover

hellrosa Hose, dunkelrose Pullover Äußere Erscheinung: lange, dunkle Haare zum Zopf gebunden

lange, dunkle Haare zum Zopf gebunden Körperliche Merkmale / Besonderheiten: ist mit einem pinken Laufrad unterwegs

mit Material der dpa