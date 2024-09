Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

Jede Hilfe zu spät: Feuer in Neusser Innenstadt mit Todesopfer

1. September 2024

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neusser Innenstadt am Samstagabend kam jede Hilfe zu spät: Ein Mann konnte nur noch tot geborgen werden.