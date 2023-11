Irre Verfolgungsjagd auf der A3 bei Düsseldorf: Fliehender baut Unfall – Lebensgefahr

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Autobahn 3 zwischen Düsseldorf und Wuppertal lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor hatte eine Polizeistreife den 25-Jährigen bei Solingen auf der A3 kontrollieren wollen, wie die Polizei am Mittwoch (1. November) mitteilte. Anstatt anzuhalten, fuhr der Wagen demnach in hohem Tempo in Fahrtrichtung Mettmann davon. Die Beamten verfolgten ihn nach Angaben einer Polizeisprecherin mit einem Einsatzwagen.

Ab dem Autobahnkreuz Hilden sei der Mann mit seinem Auto dauerhaft auf dem Standstreifen gefahren, hieß es in der Mitteilung. An der Anschlussstelle Mettmann habe er beim Überholen ein anderes Fahrzeug gestreift und daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Mann aus dem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt, ob der Mann während des Vorfalls am Dienstagnachmittag unter dem Einfluss von Drogen stand. Den Angaben zufolge hatte er keinen Führerschein.

dpa