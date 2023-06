Inhaber verprügelt: Brutale Rassismus-Attacke auf Döner-Imbiss in Düsseldorfer Altstadt

Samstagvormittag, 24. Juni, 10.55 Uhr in der Düsseldorfer Altstadt: Zwei Männer betreten eine Dönerbude in der belebten Bolkerstraße. Völlig unvermittelt beleidigen sie einen Angestellten in fremdenfeindlicher Art und Weise. Als der Ladeninhaber dazukommt, eskaliert die Situation. Beide „Gäste“ schlagen auf den Imbissbetreiber ein, prügeln ihn krankenhausreif. Der Angestellte bleibt unverletzt. Anschließend flüchtet das Brutalo-Duo in Richtung Heinrich-Heine-Allee.

Jetzt sucht der Staatsschutz nach möglichen Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort der Täter machen können. Und so werden die Männer beschrieben:

Beide sollen etwa 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Einer der beiden Männer soll dunkelhäutig sein, der andere wurde von den Opfern als „Südeuropäer“ eingeschätzt. Beide sprechen Deutsch mit Akzent. Hinweise nehmen die Beamten unter 0211 870 0 entgegen.