Horrorfund: Leiche in Plastiktonne auf Balkon in Düsseldorf entdeckt

Polizisten haben in Düsseldorf einen schrecklichen Fund gemacht. So wurde in einer Tonne auf einem Balkon eine stark verweste Leiche entdeckt. Bei der Toten handele es sich um eine 36 Jahre alte Frau, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Obduktion hätten sich Hinweise auf eine Gewalteinwirkung ergeben. Die Polizei fahndet nach dem 58 Jahre alten Wohnungsnutzer, der in einer Beziehung zur Toten gestanden haben soll. Beamte entdeckten die Leiche zufällig in einer luftdicht verschlossenen Tonne, als sie sich bei einem Routineeinsatz in einer Wohnung umschauten. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Das Streifenteam war am Dienstagabend unter dem Einsatzstichwort „Hausfriedensbruch“ zu einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf gefahren. Nach Hinweisen auf einen Drogenkonsum durchsuchten sie eine Wohnung. Auf dem Balkon der Wohnung machten sie dann beim Öffnen eines Maischefasses die gruselige Entdeckung. In der Wohnung hielten sich zu der Zeit zwei Personen aus dem Drogenmilieu auf. Auch die Tote soll nach ersten Erkenntnissen der Ermittler aus dem Drogenmilieu stammen. Wo sich der 58-Jährige aufhält, war laut der Ermittler zunächst nicht bekannt. Die Fahndung nach dem Verdächtigen laufe auf Hochtouren.

dpa