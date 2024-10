Hauswand in Düsseldorf eingestürzt: Feuerwehr evakuiert Gebäude

Gebäudeeinsturz in Düsseldorf! Am Mittwochabend (23. Oktober) erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf gegen 18 Uhr eine dringende Meldung. Ein Anrufer berichtete von einem eingestürzten Gebäude an der Gerresheimer Landstraße im Stadtteil Unterbach. Sofort wurden Einsatzkräfte zur Adresse entsandt.

Vor Ort bestätigten die Feuerwehrleute den Einsturz einer Giebelwand eines Einfamilienhauses. Die Gefahr eines weiteren Einsturzes konnte nicht ausgeschlossen werden, weshalb das betroffene Gebäude und das angrenzende Nachbarhaus evakuiert wurden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, alle Bewohner hatten das Haus bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte sicher verlassen. Die Gerresheimer Landstraße war im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.