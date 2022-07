Lagerhallenbrand in Haan verursacht bis zu zwei Millionen Euro Schaden

Wie sind die Lagerhallen in Haan bei Düsseldorf am 30. Juni in Brand geraten? Dieser Frage geht die Polizei Mettmann weiter nach.

Die Nachforschungen seien aufgrund des „massiven Schadens“ äußerst schwierig, teilte die Polizei Mettmann am Dienstag mit. Die Höhe des entstandenen Schadens werde auf eine bis zwei Millionen Euro geschätzt.

Das Feuer war am vergangenen Donnerstagmorgen in mehreren Lagerhallen in Haan ausgebrochen. Mehr als 180 Feuerwehrleute hatten den Großbrand bekämpft. Die dort gelagerten Materialien wie Kunststoffgranulat und Lacke hatten für eine weithin sichtbare Rauchwolke gesorgt. Nach über 16 Stunden Einsatzdauer sei das Feuer gelöscht gewesen. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

dpa