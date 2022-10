Gully-Diebe in Düsseldorf gesucht: Unbekannte stehlen 25 Gullydeckel

Gully-Skandal in Düsseldorf: Mindestens 25 Gullydeckel sind seit Dienstagnachmittag, 25. Oktober, in diversen Düsseldorfer Straßen gestohlen worden, so das Amt für Verkehrsmanagement.

Gully-Diebstahl in Düsseldorf: Täter noch auf der Flucht – was ist passiert?

Schon am Dienstagnachmittag, 25. Oktober, wurde die Stadt durch die Polizei auf fehlende Gullydeckel aufmerksam gemacht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Notdürftig wurden die Löcher mit Baken abgesichert. Betroffen sind vor allem Straßen in den südlichen Stadtteilen. Das Ausmaß ist noch nicht bekannt, der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

>> NRW: Immer weniger Autos werden gestohlen – Düsseldorf sehr hohes Risiko <<

Gestohlene Gullydeckel: bis zu 105 Kilo schwer – Polizei fahndet nach Dieben

Der Diebstahl der gusseisernen Roste dürfte kein leichtes Spiel gewesen sein. Je nach Ausführung wiegen die Deckel bis zu 105 Kilo. Nicht nur das, denn die Tat bedeutet einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Das Amt für Verkehrsmanagement hat bereits bei einer Firma neue Deckel bestellt. Die Polizei fahndet nach den Gully-Dieben, die Landeshauptstadt wird Strafanzeige erstatten.

Gullydeckel Diebstahl in Düsseldorf: Diese Straßen sind betroffen