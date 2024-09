Wohnung brennt in Düsseldorf-Düsseltal aus! Feuerwehr im Großeinsatz

Schock am Sonntagabend: Ein Feuer brach in einer Dachgeschosswohnung in Düsseldorf-Düsseltal aus. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in der Buddestraße. Die Flammen und der starke Rauch erforderten einen Großeinsatz der Feuerwehr Düsseldorf. Eine Person musste von den Rettungskräften vor Ort betreut werden.

Die Alarmierung erfolgte um 18.06 Uhr durch einen Notruf einer jungen Frau. Sie meldete das Feuer in ihrer Wohnung und wurde angewiesen, das Gebäude sofort zu verlassen und auf die Einsatzkräfte zu warten. Die Feuerwehr traf drei Minuten nach der Alarmierung ein und stellte zunächst keine Rauchentwicklung fest, fand jedoch bald eine starke Rauch- und Flammenentwicklung in der Wohnung.

Der Löschangriff wurde sofort unter Atemschutz eingeleitet. Der drückende Brandrauch machte eine Ausbreitung des Feuers auf den gesamten Dachstuhl wahrscheinlich, weshalb weitere Einsatzkräfte nachrückten. Der Rauch war bis zur Münsterstraße sichtbar.

Einsatzmaßnahmen in Düsseldorf-Düsseltal

Zur Bekämpfung des Feuers wurden Teile des Daches geöffnet. Die Feuerwehr entfernte Dachziegel, um Glutnester zu suchen und zu löschen. Zudem wurden die Dachbodenbereiche von betroffenen und benachbarten Häusern entraucht. Die angrenzenden Gebäude wurden auf Rauch und Verletzte überprüft.

Die Bewohnerin der Brandwohnung blieb unverletzt und fand bei Bekannten Unterschlupf, da ihre Wohnung unbewohnbar wurde. Der Rest des Gebäudes blieb nutzbar. Eine Polizeiüberprüfung zur Ermittlung der Brandursache wurde eingeleitet. Insgesamt waren 36 Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf im Einsatz, der nach etwa zwei Stunden beendet wurde.

