Grauenhafter Fund in Düsseldorf: Jäger findet menschlichen Kadaver in Sumpf

Bei Kaarst in Düsseldorf hat ein Jäger menschliche Knochenreste in einem Sumpf-Waldgebiet entdeckt. Bei den in der Nähe eines Verkehrsübungsplatzes gefundenen Körperteilen handelte es sich um einen Schädel, eine Wirbelsäule und Extremitäten, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Der Jäger war demnach am Freitagvormittag beim Aufstellen von Wildkameras auf die Leichenreste gestoßen.

Derzeit ermittele die Polizei in alle Richtungen, sagte die Sprecherin. Unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde dazu auch eine Mordkommission eingerichtet. Dies bedeute aber nicht, dass es sich bei dem Fall tatsächlich um ein Verbrechen gehandelt habe, teilte die Sprecherin weiter mit. Auch ein Unfall oder ein Suizid seien möglich.

Zudem ist es bislang unklar, wie lange die Leiche in dem Sumpfgebiet bereits gelegen hat. Auch zur Identität der oder des Toten kann den Angaben zufolge noch keine Angabe gemacht werden. Die Polizei stehe am Anfang der Ermittlungen. Eine Obduktion in den nächsten Tagen soll erste Erkenntnisse liefern. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

dpa