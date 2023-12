Geldautomat in Erkrath gesprengt – Bankfiliale schwer beschädigt

Heftige Explosion in Erkrath bei Düsseldorf: Unbekannte haben dort einen Geldautomaten gesprengt und für schwere Schäden an der Bankfiliale gesorgt. Der Vorraum sei durch die Detonation am frühen Donnerstagmorgen vollständig zerstört worden, erklärte die Feuerwehr. Zudem seien Teile der Gebäudefassade herabgestürzt.

Nach Polizeiangaben waren Anwohner am Morgen durch einen lauten Knall geweckt worden. Sie hätten beobachtet, wie mindestens zwei Männer anschließend aus der Bank flohen und mit einem Auto davonfuhren. Die alarmierte Polizei habe die Verfolgung aufgenommen, die mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn 3 Richtung Niederlande fliehenden Täter aber nicht mehr stellen können.

Laut Polizei erbeuteten die Täter Bargeld. Die Höhe der Summe war zunächst unklar, auch zur Schadenshöhe machten die Ermittler keine Angaben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

dpa