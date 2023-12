Flughafen Düsseldorf: Zwei Reisende mit Haftbefehl ergriffen – aber nur eine Verhaftung

Festnahme am Düsseldorfer Flughafen! Am Donnerstag (28. Dezember) stellte sich ein Mann bei der Bundespolizei am Airport der Landeshauptstadt zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul (Türkei) vor und wurde von den Beamten in Haft genommen. Der Grund: Gegen den 37-jährigen Reisenden lagen gleich zwei Haftbefehle vor.

Wie die Polizei berichtet, wurden diese im Dezember dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft Münster erlassen. Der erste wegen Diebstahls und der zweite wegen Körperverletzung. Rechtskräftig verurteilt wurde der Mann demnach im Mai dieses Jahres und im Dezember 2022. Da der Mann aus Münster die Geldstraße in Höhe von 5150 Euro nicht vor Ort begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei den zuständigen Justizbehörden überstellt und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 206 Tagen absitzen.

Weiterer Krimineller am Flughafen Düsseldorf aufgegriffen

Am gleichen Tag kontrollierte die Bundespolizei am Morgen außerdem einen 33-jährigen Deutschen, welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Lissabon (Portugal) befand. Bei einer stichprobenartigen Einreisekontrolle wurde festgestellt, dass der Mann ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Münster gesucht wurde. Der in Portugal lebende Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro jedoch vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 80 Tagen abwenden. Anschließend setzte er seine Reise fort.