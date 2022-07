Flughafen Düsseldorf: Bundespolizei verhaftet international gesuchten Mann

Großer Erfolg für die Bundespolizei am Flughafen in Düsseldorf. Dort konnte am Samstagabend ein international gesuchter Niederländer festgenommen werden. Der Mann wurde bei der Einreisekontrolle nach einem Flug aus dem Irak bei den Grenzpolizisten vorstellig.

Bei den Einreisekontrollen stellte sich heraus, dass der 24-Jährige international gesucht wurde. Wegen des Verdachts der Bedrohung, des Besitzes verbotener Waffen sowie Kindesentzuges erließen die niederländischen Behörden bereits am gleichen Tag einen internationalen Haftbefehl. Der Haftbefehl wurde demnach eröffnet und die Auslieferung durch die Justizbehörde beantragt.

Am Sonntagabend ging den Polizisten noch ein Mann aus Rumänien ins Netz. Er kam aus England eingeflogen, auch gegen ihn lag von der Staatsanwaltschaft Essen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein Haftbefehl vor. Da er aber die Geldstrafe in Höhe von 130 Euro vor Ort aufbringen konnte, entging er einer Freiheitsstrafe in Höhe von 13 Tagen.