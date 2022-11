Flughafen Düsseldorf: Bundespolizei verhaftet gesuchten Sexualverbrecher

Am Flughafen Düsseldorf ging den Beamten am Dienstag zur Mittagszeit ein Fang ins Netz. Dort wollte ein 71 Jahre alter Mann nach London auf die Insel fliegen. Bei der Feststellung seiner Personalien stellten die Polizisten jedoch fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Denn die Staatsanwaltschaft in Kleve (NRW) hatte bereits im Februar 2021 einen Haftbefehl gegen dem Senior erlassen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit der Herstellung von kinderpornographischen Schriften. Bereits im Mai 2019 wurde der Mann zu zehn Monaten Haft verurteilt.

Da der 71-Jährige seine Haft aber nie antrat, wurde nach ihm gefahndet. Bislang ohne Erfolg, doch am Dienstag war es dann soweit. Nach der Eröffnung des Haftbefehls durch die Beamten wurde der Mann, der in Essen lebt, an die Justizbehörden überstellt.