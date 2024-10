Feuerwehr-Einsatz am Flughafen Düsseldorf: Tankwagen verliert Kerosin

12. Oktober 2024

Am Flughafen in Düsseldorf kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ein Tankwagen eine größere Menge Kerosin verlor. Die Feuerwehr war sofort zur Stelle. Passagiere wurden in Sicherheit gebracht.