Feuer in Ratingen fordert Todesopfer – Über 100 Menschen fliehen

Bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Hochhauses in Ratingen (Kreis Mettmann) ist ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen den Toten in der Nacht zu Mittwoch aus seiner Wohnung, wie die Feuerwehr in Ratingen am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Aus dem Haus mit mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohnern wurden den Angaben zufolge keine weiteren Menschen verletzt. Nachdem der Brand bekämpft worden war, kehrten die Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen nach Hause zurück.

Die Ursache für den Brand war einem Polizeisprecher zufolge zunächst unklar.

dpa