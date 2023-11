Feuer in Düsseldorf-Friedrichstadt: Für eine Person kommt jede Hilfe zu spät

Feuerwehreinsatz am frühen Samstagabend auf de Talstraße in Düsseldorf-Friedrichstadt: Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, musste man am Ende leider den Tot eines Menschen in der Brandwohnung feststellen. Die Kriminalpolizei hat den Fall mittlerweile übernommen.

Gegen 19 Uhr am Samstag, dem 11. November 2023, erhielt die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Zimmerbrand in Friedrichstadt. Dann der Schock: Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus stellte sich heraus, dass noch eine Person in der Brandwohnung im dritten Obergeschoss vermisst wurde.

Obwohl die vermisste Person zügig von mehreren Atemschutztrupps lokalisiert werden konnte, kam hier jede Hilfe zu spät. Zudem wurde ein 29-jähriger Bewohner des Hauses durch Rauchgase verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zehn weitere Bewohner des Hauses wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst betreut und konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurück. Nur die Brandwohnung bleibt weiterhin unbewohnbar.