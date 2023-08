„Fährt gerne Zug“: Hund reist alleine mit der Bahn nach Köln

Irre Szenen spielten sich in Köln ab: Am Freitag (4. August) ist ein Hund ohne Begleitung mit dem Zug von Erftstadt nach Köln gefahren. Am Bahnhof Köln-Süd nahmen ihn Beamte der Bundespolizei in Empfang, die vom Zugführer informiert worden waren. Sie starteten dann über Twitter eine Suche nach dem Herrchen oder Frauchen des drei Jahre alten osteuropäischen Schäferhunds.

Kurze Zeit später meldete sich die Besitzerin. Nachdem sie sein Verschwinden bemerkt hatte, hatte sie nach eigenen Worten sofort vermutet, dass Balou, so der Name des Hundes, wieder Zug fahre. „Mein Hund fährt gerne Zug“, erklärte sie. Und er beherrsche die Kunst, selbstständig Türen zu öffnen. In einem Tierheim wurden Hund und Halterin wieder vereint.

dpa