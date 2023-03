Explosion in Düsseldorf: Acht Menschen verlieren ihre Wohnung

Am Donnerstagabend (30. März) ist es im vierten Stock eines Wohnhauses an der Selbecker Straße im Düsseldorfer Stadtteil Rath zu einer Verpuffung gekommen. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, die nur vier Minuten später am Unfallort eintraf und das Haus evakuierte.

Zum Zeitpunkt der Explosion hatten sich in der Wohnung drei Erwachsene und fünf Kinder aufgehalten. Eine Person wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert, wie die Feuerwehr Düsseldorf am Donnerstag mitteilte.

Düsseldorf: Verpuffte Wohnung ist unbewohnbar

Wie es zu der Verpuffung in der Düsseldorfer Wohnung kam, ist derzeit unklar. Insbesondere das Dach und die Dachgauben des Hauses wurden dabei jedoch schwer beschädigt. Um das Dach zu sichern, musste es noch in derselben Nacht von Höhenrettern der Feuerwehr teilweise abgedeckt werden. Auch ein Statistiker begutachtete das Haus und dessen Schäden.

>>Schwerer Motorradunfall in Kaarst – Maschine in zwei Teile gerissen<<

Die Wohnung im vierten Stock sei demnach unbewohnbar. Für die acht betroffenen Bewohner organisierte das Amt für Integration, das in Düsseldorf auch für die Verteilung von Notquartieren zuständig ist, daraufhin kurzfristig eine Unterkunft. Die übrigen Bewohner des Wohnhauses wurden zunächst in einem Bus der Feuerwehr betreut, konnten aber am späten Abend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Insgesamt war die Feuerwehr drei Stunden lang im Einsatz. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unglücksursache auf.