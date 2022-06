Erdbeer-Stand in Benrath überfallen: Dieb klaut Tageseinnahmen

Es gibt Verbrechen, da kann man über die Dreistigkeit nur noch den Kopf schütteln. Wer am Benrather Schlossufer in Düsseldorf entlangfährt, kommt nicht umhin, die große Erdbeere am Rand zu bemerken. Dort drin verkauft Horst Gerull seine Waren.

Am späten Dienstag, kurz vor Feierabend, trat ein auffällig gut gekleideter Mann mit Anzug, Krawatte und viel Schmuck an seinen Ladenstand heran und wollte ein Glas Marmelade kaufen. Bezahlen wollte er dies aber zunächst mit einem 200-Euro-Schein, wie „Bild“ berichtet.

Nachdem der Verkäufer ablehnte, zückte der Mann schließlich einen Zehner. Als sich Horst Gerull für das Wechselgeld umdrehte, bekam er plötzlich einen Stoß von hinten. „Da lag ich dann, wie unter Schock. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie der Mann das ganze Bargeld aus der Kasse griff. Rund 400 Euro“, so Gerull.

Um der Respektlosigkeit noch die Krone aufzusetzen, warf der Mann dem Verkäufer noch einen Luftkuss zu und machte sich aus dem Staub. der 68 Jahre alte Erdbeerhändler kam mit dem Schrecken und Rückenschmerzen davon, wie er weiter berichtete. Allerdings hatte er am Mittwoch ein komisches Gefühl, sich wieder in die Riesenfrucht zu stellen.

Zwar wollte sein Chef ihm freigeben, das Angebot schlug Gerull aber aus. Der Täter wird nun von der Polizei gesucht. Er flüchtete Richtung Benrather Biergarten „Rheinterrasse“ ist etwa 1,85 bis 1,95 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter 0211/8700 entgegen.

