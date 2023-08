Endhaltestelle verpasst: Betrunkener Düsseldorfer greift Lokführer an

Weil er den Ausstieg an der Endhaltestelle am Bahnhof Düsseldorf-Friedrichstadt verpasst hatte, ist ein betrunkener Fahrgast am Sonntagabend (6. August) auf einen Lokführer losgegangen. Der 34-Jährige habe den Mann mit Schlägen, Tritten und einem Würgegriff attackiert, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag (7. August).

Zuvor sei er erst in die falsche Richtung des Zugs zum unbesetzten Führerhaus gelaufen und habe eine Scheibe eingeschlagen und die Nothilfe-Einrichtung betätigt. Dann lief er zurück ans andere Ende des Zuges und traf dort auf den 48-jährigen Lokführer. Der Fahrgast hatte laut Polizei wohl Panik bekommen, weil er allein in dem Zug war, der mittlerweile auf einem Wendegleis abgestellt war.

Der Lokführer konnte sich nach dem Angriff in Sicherheit bringen und alarmierte die Polizei. Er wurde bei dem Vorfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der 34-Jährige kam in Gewahrsam, bis er wieder nüchtern war. Gegen ihn werde nun wegen Körperverletzung, Missbrauchs von Notrufen und Sachbeschädigungen ermittelt. Der Bahnverkehr am Düsseldorfer Hauptbahnhof war wegen des Einsatzes am Sonntagabend beeinträchtigt.

dpa