Düsseldorfer Koks-Pizzeria: Kunde packt aus – so lief der Kauf ab

Mertensgasse 21 in der Düsseldorfer Altstadt: Tag ein, Tag aus wurden hier leckere frittierte Pizzen mit verschiedenen Füllungen verkauft – Salami, Schinken, Pilze, Thunfisch und mehr. Doch eine Pizza hatte es besonders in sich: die Nr. 40 auf der Karte. Echte Kenner der Pizzeria „Stipes Frittierte Pizza“ wussten, was sie für diese Bestellung noch oben drauf bekamen: ein halbes Gramm Koks!

Unter dem Deckmantel der „Pizza Nr. 40“ florierte das Geschäft – und die Nachfrage nach dieser ungewöhnlichen Kreation war riesengroß. Ein Drogenring nutzte die Pizzeria als Tarnung – bis jetzt. Denn eine Razzia setzte den kriminellen Machenschaften ein Ende. Die Pizzeria ist seit Monaten dicht!

Düsseldorfer Pizzeria-Chef wegen Drogenhandels festgenommen

Der 36-jährige Betreiber, bis dahin unauffällig, war ins Visier der Ermittler geraten, nachdem im März bei einer Lebensmittelkontrolle erste Verdachtsmomente aufgetaucht waren. Doch das hielt ihn nicht auf: Nur zwei Tage nach seiner ersten Verhaftung eröffnete er den Laden wieder und verkaufte die „Kokain-Pizza“ weiter, wie es auf einer Pressekonferenz der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Montag, 21. Oktober, hieß.

Im Zuge der Ermittlungen wurde ein ganzes Netzwerk aufgedeckt. Der Polizei gelang es, 1,6 Kilogramm Kokain, 400 Gramm Cannabis und fast 270.000 Euro Bargeld sicherzustellen. Bei den anschließenden Razzien in mehreren NRW-Städten fanden die Beamten zudem zwei große Cannabis-Plantagen.

Konkurrierende Dealer wurden gewaltsam ausgeschaltet

Der brutale Drogenring schreckte auch vor Gewalt nicht zurück: Ein 22-jähriger Kampfsportler, der ebenfalls in den Handel verwickelt war, soll konkurrierende Dealer überfallen haben. Ein Mann wurde sogar zwei Tage von der Gang gefangen gehalten.

Nun drohen den Verdächtigen bis zu 15 Jahren Haft – und die Pizzeria bleibt vorerst geschlossen.

Düsseldorfer Drogenszene trauert um Koks-Pizzeria

Düsseldorf Tonight hat sich in der Altstadt umgehört und einen ehemaligen Stammkunden der Drogen-Pizzeria in der Mertensgasse 21 getroffen. „Die ganze Szene trauert um den Verlust dieser unkonventionellen Drogenquelle“, so Marco C. (28, Name geändert). „Damit verliert Düsseldorf einen wichtigen Standort für vergleichsweise gutes Kokain in der Region“, ist der junge Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte, sich sicher.

Der Student schwelgt in Erinnerungen und vergleicht: „Das war um Längen besser als das Zeug vom Burgplatz.“ Auch die flexiblen Öffnungszeiten hatten es dem Pizza-Liebhaber aus Oberbilk angetan. „Die Pizzeria war auch am Wochenende und mitten in der Nacht für uns geöffnet.“ Er habe nicht einmal mehr die Pizza Nr. 40 bestellen müssen.

Düsseldorfer Koks-Pizzeria: Ex-Kunde packt über Ablauf aus

C. erinnert sich: „Es reichte ein tiefer Blick in die Augen des Angestellten, dann gab er mir die Bubble (Verpackungseinheit für Drogen, Anmerkung der Redaktion) in der Karte, in die ich zuvor das Geld hinein gelegt hatte.“ Und weiter: „Es war ein Schock für uns alle, als die Pizzeria Anfang des Jahres plötzlich dicht war.“

Wie es mit dem Pizza-Skandal und auch mit dem Ladenlokal in der Mertensgasse 21 weitergeht, erfahrt ihr natürlich bei uns!

Du hast ein Drogenproblem? Dann melde dich beim Suchthilfetelefon der BZgA unter 01806 313031.