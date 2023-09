Blaulicht

Düsseldorfer stürzt und stirbt – 33-Jähriger unter Mordverdacht

1. September 2023

Nachdem am 8. August ein 77-Jähriger in seiner Wohnung in Düsseltal gestürzt war, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge.