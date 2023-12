Düsseldorfer fährt mit 93 km/h durch 30er-Zone – seine Ausrede verblüfft

Einmal in Gedanken versunken und schon in die Radarfalle gerast: So etwa erging es einem Düsseldorfer (32), der am Freitagnachmittag (15. Dezember) mit seinem Audi von der Verkehrskontrolle der Polizei Düsseldorf gestoppt wurde. Die Beamten erwischten ihn mit 93 Stundenkilometern in der 30er-Zone. Der 32-Jährige fuhr also 73 km/h zu schnell.

Der Fahrer raste durch die Siegburger Straße, auf der sich mehrere Schulen befinden. Allein schon deshalb gilt dort Tempolimit 30 km/h. Straßen wie diese werden von Polizeibeamten gerne kontrolliert. Denn hier treiben sich viele junge Fußgänger herum, die von Rasern dieser Art erfasst werden könnten.

Düsseldorf: Raser fuhr 73 km/h zu schnell – das ist seine Strafe

Insgesamt wurden zwölf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die meisten Fahrzeuge waren über 20 km/h zu schnell. Ein trauriger Zweitplatzierter erklomm das Bußgeldtreppchen mit rund 71 km/h.

Der 32-Jährige belegte mit seinem Tempolimit-Verstoß von 73 Stundenkilometern Platz 1, hatte aber noch eine absurde Ausrede parat, mit der er die Ordnungshüter aber nicht wirklich beeindrucken konnte: „Ich wusste nicht, dass hier 30 ist. Ich wollte die Ampel noch kriegen.“

Wie die Düsseldorfer Polizei mitteilt, müsse der Raser mit einem Bußgeld von mindestens 560 Euro rechnen. Dazu sammelt er mit der Aktion zwei Punkte in Flensburg. Außerdem muss er seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

Auch der „Zweitplatzierte“ versuchte noch, sich vor den Beamten zu rechtfertigen: Er fahre hier schon seit elf Jahren, habe dieses Tempo-30-Schild aber noch nie gesehen. Ihn erwartet in etwa die gleiche Strafe.