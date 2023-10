Düsseldorfer brutal abgestochen – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Schreckliche Szenen spielten sich in Düsseldorf ab: Wie die Polizei berichtet, meldeten am Sonntagabend (15. Oktober) gegen 20.10 Uhr mehre Zeugen über den Notruf, dass es auf der Corneliusstraße im Stadtteil Friedrichstadt zu einer Messerstecherei kam. Beim Eintreffen der Polizeibeamten lag ein 44-jähriger Mann in einer ausgeprägten Blutlache auf dem Boden und wurde bereits von Notfallsanitätern versorgt. Der Verletzte wies mehrere Stichverletzungen am Körper auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet das Opfer vor Ort in eine Auseinandersetzung mit den Verwandten seiner Ex-Partnerin. Die verbale Streitigkeit soll dann nach kurzer Zeit eskaliert sein, wobei der 44-Jährige eine Schlagwaffe benutzt habe. Im weiteren Verlauf wurde der Mann dann mehrfach mit einer Stichwaffe verletzt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verschlechterte sich der Zustand des 44 Jahre alten Mannes so sehr, dass er kurz nach dem Eintreffen in der Uniklinik verstarb.

Die Tatverdächtigen befanden sich beim Eintreffen der Polizisten noch alle vor Ort und wurden in Gewahrsam genommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungsarbeit aufgenommen. Der Haupttatverdächtige wird dem Haftrichter vorgeführt.