Düsseldorf: Wildpinkler wegen versuchten Totschlags vor Gericht

In Düsseldorf wird am Donnerstag ein brutaler Fall vor Gericht verhandelt. Wegen versuchten Totschlags muss sich ein Wildpinkler in Düsseldorf vor dem Landgericht verantworten. Laut Anklage hatte der damals 17-Jährige Anfang Juni im Stadtteil Flingern nachts in einen Hauseingang uriniert. Als ihn ein Anwohner deswegen zur Rede stellte, soll er den 51-Jährigen fast totgeprügelt haben.

Obwohl laut Staatsanwaltschaft ein Passant eingriff und ihn zurückhielt, soll der Jugendliche sich losgerissen und weiter auf den hilflos am Boden liegenden Mann eingeprügelt haben. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Als die Polizei den Jugendlichen festnahm, habe er sich heftig gewehrt, mehrere Beamte leicht verletzt und eine Beamtin unflätig beleidigt. Der Prozess gegen den inzwischen 18-Jährigen ist aus Jugendschutzgründen nicht öffentlich. Insgesamt sind bis zum 12. Dezember drei weitere Verhandlungstage angesetzt.

dpa