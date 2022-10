Blaulicht

Düsseldorf: Unfall in Unterbilk – Auto erfasst Mutter mit Kinderwagen

19. Oktober 2022

In Düsseldorf kam es am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall. Dabei wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt. Zwillinge in einem Kinderwagen hatten einen großen Schutzengel.