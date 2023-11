Tödliches Gewaltverbrechen in Düsseldorf – Frau in Wohnung ermordet

Schreckliche Szenen spielten sich am Sonntag, dem 19. November, in Düsseldorf ab: Wie die Polizei berichtet, soll eine Person in Stadtteil Rath in einer Wohnung ums Leben gekommen sein. Laut dem Nachrichtenportal „t-online“ habe sich die Tat in einem Haus in der Straße Rather Broich abgespielt.

Gegen 11.40 Uhr sollen die Düsseldorfer Beamten über den Notruf einen Hinweis auf ein mögliches Gewaltdelikt in der Wohnung erhalten haben. Laut Polizei wurden dort zwei schwer verletzte Personen gefunden. Eine davon verstarb noch am Ort des Geschehens. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um eine Frau.

Polizei Düsseldorf geht von einem Tötungsdelikt aus

Bei der anderen Person geht die Polizei von dem Tatverdächtigen aus. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie „t-online“ weiter berichtet, musste die schwer verletzte Person mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr aus der Wohnung geholt werden. Während der Rettungsarbeiten musste der Rather Broich demnach komplett gesperrt werden.

>>Dreister Betrug: Angeblicher Goldhändler aus Düsseldorf verschickte Kartoffeln statt Barren<<

Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf haben im Fall die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen sollen im Laufe des Montags bekanntgegeben werden.