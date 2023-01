Düsseldorf: Senioren in Villa überfallen – hohe Beute

Schweres Verbrechen in Düsseldorf. Dort haben unbekannte Gangster ein älteres Düsseldorfer Ehepaar in seiner Villa überfallen und Schmuck im Wert von mehreren 100.000 Euro erbeutet. Den 83-jährigen Ehemann hätten die Kriminellen mit einem Messer verletzt, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Polizei war selbst vor Ort auf eine verdächtige Situation gestoßen und hatte die Villa bereits umstellt, als ihnen die Opfer, der 83-Jährige und seine 71-jährige Frau, die Tür öffneten und berichteten, überfallen worden zu sein.

Sie hätten im Wohnzimmer gesessen, als plötzlich zwei Maskierte von hinten an sie herangetreten seien, sie mit einem Messer bedroht und den 83-Jährigen auch damit geschnitten hätten. Dann seien sie in den Keller gedrängt und dort gefesselt worden, bevor die Räuber die Villa durchsucht hätten.

Die Opfer konnten sich schließlich selbst befreien. Der 83-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Beide Täter hätten dunkelblaue Gummi-Handschuhe getragen. Sie seien mit schwarzen Sturmhauben maskiert gewesen und etwa 1,80 Meter groß.

