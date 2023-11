Polizeimeldungen Düsseldorf

Schlägerei in der Düsseldorfer Altstadt: Österreicher lebensgefährlich verletzt

10. November 2023

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Bolkerstraße in der Düsseldorfer Altstadt zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, bei der ein 56-jähriger Österreicher schwer am Kopf verletzt wurde. Im Krankenhaus musste der Mann notoperiert werden.