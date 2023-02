Düsseldorf: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Taxi schwer verletzt

In Düsseldorf kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Dort wurde eine 40 Jahre alte Frau auf ihrem Rad von einem Taxi erfasst, als sie auf dem Südring unterwegs war. Ersten Ermittlungen zufolge soll sie den Südring trotz roter Ampel überquert haben.

Der 36 Jahre alte Fahrer des Taxis war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Neuss unterwegs. In Höhe der Völklinger Straße kam es dann schließlich zum tragischen Unfall. Dort soll die 40-Jährige die Straße bei „Rot“ überquert haben, wie bisherige Ermittlungen zeigen.

Trotz Vollbremsung kam das Taxi nicht mehr rechtzeitig zum stehen. Zeugen belegten zudem, dass der Fahrer „Grün“ hatte. So aber kam es zum unvermeidlichen Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto. Dabei wurde die Düsseldorferin schwer verletzt. Zur stationären Behandlung kam sie in eine Klinik. Die Ermittlungen, wie es zum Unfall kam, dauern nach wie vor an.