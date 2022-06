Düsseldorf: Radfahrer erfasst Mädchen (4) – Kind nach Zusammenstoß schwer verletzt

Am Dienstagabend, 28. Juni, kam es in Düsseldorf in der Innenstadt auf der Schadowstraße, Ecke Tonhallenstraße, zu einem schrecklichen Unfall. Ein kleines Mädchen im Alter von vier Jahren spielte an einem Wasserspiel in unmittelbarer Nähe zum Radweg.

Plötzlich betrat das Kind den Radweg, als ein 22 Jahre alter Fahrradfahrer in Richtung Am Wehrhahn vorbeifuhr und das Kind erfasste. Das Mädchen wurde von der Wucht umgerissen und fiel zu Boden. Schwer verletzt musste das Mädchen mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit noch ermittelt.

