Mehrere Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf Düsseldorfer Rheinkniebrücke

In Düsseldorf kam es am Dienstagnachmittag auf der Rheinkniebrücke zu einem schweren Unfall. Bei einem Fahrstreifenwechsel übersah ein 90 Jahre alter Mann in einem Skoda, dass die Autos vor ihm aufgrund der Verkehrslage gar nicht fuhren, sondern standen. Infolgedessen kam es zu einem heftigen Auffahrunfall.

Der Senior war stadteinwärts auf dem Mittelstreifen unterwegs, als er auf den linken Fahrstreifen übersetzen wollte. Nach dem Wechsel prallte er dann in das Heck eines Daimlers. Der Aufprall war so stark, dass der Daimler eines 18-jährigen Fahrers auf einen Toyota mit einem 52-Jährigen am Steuer auffuhren. Damit war aber noch nicht Schluss, denn auch der Toyota wurde noch in den vor ihm stehenden Opel mit einer 63 Jahre alten Fahrerin geschoben.

90-jähriger Unfallverursacher schwerverletzt im Krankenhaus

Der 90-Jährige und seine 86 Jahre alte Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, auch eine 86-Jährige auf dem Rücksitz wurde leicht verletzt. Zudem wurden auch der Daimler-Fahrer, der Fahrer des Toyota und zwei Mitfahrerinnen des Toyotas (50 und 67 Jahre alt) leicht verletzt.

Für die Aufnahme des Unfalls und Versorgung der Verletzten musste die Strecke in Richtung Düsseldorf – und teilweise auch die Gegenfahrbahn – gesperrt werden. Erst um 18.15 Uhr konnte die Polizei die gesamte Strecke wieder freigeben.