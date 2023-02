Düsseldorf: Leiche in Kühlcontainer gefunden

Schrecklicher Fund in einem Düsseldorfer Supermarkt. Dort ist in einem Kühlcontainer die Leiche eines Mannes gefunden worden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 21-Jährigen ohne festen Wohnsitz, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Das Behältnis ist laut einem Polizeisprecher für die Lieferung von gekühlten Lebensmitteln gedacht. Einem Lieferant sei der Container bei der Abholung am Montagnachmittag ungewöhnlich schwer vorgekommen, hieß es in der Mitteilung der Ermittler. Als er den eigentlich leeren Behälter geöffnet habe, habe er den leblosen Mann gefunden.

Es ermittelt eine Mordkommission. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft steht man erst am Anfang der Ermittlungen. Es gebe bislang aber keine sich aufdrängenden Hinweise auf eine Gewalteinwirkung.

dpa