Düsseldorf: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus – 57 Personen evakuiert

In Düsseldorf-Hassels kam es am frühen Freitagmorgen (3. Februar) zu einem Feuer in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses. Dadurch, dass der Rauch auf ein weiteres Gebäude übergriff, mussten gleich zwei Wohnhäuser evakuiert werden.

Bereits als die Einsatzkräfte in der Potsdamer Straße ankamen, sahen sie den Rauch aus dem Keller des Gebäudes dringen. Zu jenem Zeitpunkt war auch schon das Nachbargebäude in Teilen verraucht. Mehrere Löschtrupps machten sich sogleich an die Brandbekämpfung in den Treppenräumen und den Kellern. Weitere Beamten kümmerten sich um die Evakuierung der Bewohner.

Dadurch, dass beide Gebäude miteinander verbunden sind, konnte der Rauch in das zweite Gebäude eindringen. Der Brandherd aber wurde schnell ausgemacht, mit umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnte auch der Rauch schnell abziehen. 57 Bewohner wurden in der Zwischenzeit in einem angrenzenden Kinder- und Jugendzentrum untergebracht.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, die Bewohner konnten anschließend alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt dauerte der Einsatz für die ca. 50 Einsatzkräfte rund zwei Stunden. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht aufgeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.