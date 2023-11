Düsseldorf: Junge (9) von Bahn eingeklemmt und meterweit mitgeschleift

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am U-Bahnhof Nordstraße in Düsseldorf: Wie die Polizei berichtet, wurde ein neunjähriger Junge am Dienstag (28. November) schwer verletzt, nachdem er von der Tür der Straßenbahn U79 in Richtung Wittlaer eingeklemmt und mehrere Meter von dieser mitgeschleift wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Neunjährige die U79 noch kurz vor der Abfahrt erreichen und griff mit seinem Arm durch die sich schließende Tür in den Innenraum der Straßenbahn. Als die Bahn dann jedoch abfuhr, steckte der Arm des Schülers noch in der Tür. Der Junge wurde daraufhin einige Meter von der Bahn mitgeschleift und gegen eine Begrenzungstür geschleudert.

Fahrgäste in der Bahn sollen den Bahnfahrer lautstark auf diesen Umstand aufmerksam gemacht haben. Der Schüler kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Bahnfahrer verletzte sich leicht. Die Ermittlung der Unfallursache dauert an.