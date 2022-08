Düsseldorf Hauptbahnhof: Polizei stellt Rucksack voller Waffen sicher

Am vergangenen Freitag (29. Juli) machte die Polizei Düsseldorf am Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt einen kuriosen Fund. Gegen 14.30 Uhr wurde ein 20 Jahre alter Mann von den Beamten kontrolliert. Zunächst verneinte er auf Anfrage noch, gefährliche Gegenstände dabei zu haben.

Aufgrund seiner Nervosität schienen die Beamten jedoch alarmiert und wollten in seinen Rucksack schauen. Was sie darin vorfanden, ließ die Beamten staunend zurück. So fanden sie in der Tasche ein Elektroimpulsgerät, eine Schreckschusswaffe mit zwei Magazinen und insgesamt 16 Patronen Munition, zwei Einhandmesser, ein Springmesser, fünf Cuttermesser und sieben Teppichmesser.

Damit ging es für den 20-Jährigen auf die Wache am Hauptbahnhof, wo die Teppichmesser und Cuttermesser zunächst sichergestellt wurden. Zwar hatte das Elektroimpulsgerät ein PTB Prüfzeichen, wurde jedoch ebenfalls konfisziert. Das Springmesser und auch das Einhandmesser hingegen waren nicht erlaubt, sondern stellten eine Ordnungswidrigkeit dar, auch sie wurden eingezogen.

Auch die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt, da es sich ohne Berechtigung um eine Straftat handelt, diese mitzuführen. Warum der Mann überhaupt all die Waffen bei sich trug und wo er damit hinwollte, ließ sich nicht aufklären. Nachdem die Identität des Mannes festgestellt wurde, durfte er die Wache wieder verlassen. Nun wird gegen ihn ermittelt und es wurden ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.