Düsseldorf Hauptbahnhof: Mann prügelt und tritt auf Obdachlosen ein – Krankenhaus

In den frühen Morgenstunden des Montages (20. November) kam es um 0.30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einem jungen Mann (21) und einem 26-Jährigen im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ein Rettungswagen verbrachte den Geschädigten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

An Gleis 12 des Düsseldorfer Hauptbahnhofes soll ein Mann (21) nach einer verbalen Auseinandersetzung einem 26-jährigen Wohnungslosen eine Glasflasche an den Kopf geworfen haben. Aufgrund dessen ging der Geschädigte zu Boden und der Tatverdächtige schlug und trat unvermittelt auf den 26-Jährigen ein. Dabei erlitt der Geschädigte Verletzungen im Bereich des Kopfes als auch am Oberkörper. Die Begleitperson des Tatverdächtigen versuchte weitere Angriffe auf den Geschädigten zu verhindern. Anschließend flüchteten beide aus dem Hauptbahnhof.

Düsseldorf Hauptbahanhof: Obdachloser nach Prügelattacke in Klinik

Kurze Zeit später konnten Beamte der Bundespolizei den Tatverdächtigen sowie seinen Begleiter im Nahbereich feststellen und der Dienststelle zuführen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von 1,0 Promille. Der Tatverdächtige wurde aufgrund fehlender Haftgründe von der Wache entlassen. Sein Begleiter wurde ebenfalls entlassen. Ein angeforderter Rettungswagen verbrachte den verletzten Obdachlosen in eine Klinik.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.