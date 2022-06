Düsseldorf: Frauen helfen Mann aus Altstadt-Schlägerei – und werden zum „Dank“ begrabscht

Vier Frauen haben einem Mann in der Altstadt in Düsseldorf am Samstagabend aus einer Schlägerei geholfen. Einen Dank gab es dafür allerdings nicht – im Gegenteil.

Nachdem die Frauen-Gruppe die Polizei gerufen und von der Körperverletzung berichtet hatte, begrabschte der Geschädigte seine Helferinnen unvermittelt. Die hinzugerufenen Beamte nahmen den offensichtlich unter Drogen stehenden Mann daraufhin in Gewahrsam.

Der 25 Jahre alte Tatverdächtige mit afghanischer Nationalität leistete dabei erheblichen Widerstand und führte zudem Betäubungsmittel mit. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

>> Frau lässt Tochter (3) in Auto zurück und geht in Düsseldorfer Altstadt feiern – Polizei schlägt Scheibe ein <<