Jugendlicher schlägt Mann nach Streit in Düsseldorf-Flingern fast zu Tode

In Düsseldorf-Flingern ist ein Streit zwischen einem Jugendlichen und einem 51-Jährigen komplett eskaliert. Nun wird gegen den Täter wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er schlug und trat wiederholt auf den Mann ein und konnte gerade so von eingreifenden Augenzeugen gestoppt werden. Daraufhin flüchtete der Täter.

Die Tat ereignete sich in der Nacht vom Montag auf den Dienstag in Flingern Nord. Auf der Straße gerieten die beiden aneinander. In der Folge kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung, bei der das 51 Jahre alte Opfer durch Tritte und Schläge schwer verletzt wurde. Als Zeugen eingriffen und es schafften, den Täter von weiteren Übergriffen abzubringen, lag der Mann regungslos auf dem Boden.

Daraufhin wurde das Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter konnte in der Nähe des Tatortes von Polizeibeamten gefunden und festgenommen werden. Ihm steht nun eine Anklage wegen versuchten Totschlags bevor, der Jugendliche soll dafür einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei der Festnahme leistete der Täter dann auch noch Widerstand. Er konnte aber von den Beamten gefasst werden. Auch die Mordkommission in der NRW-Landeshauptstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 51-Jährige wird unterdessen weiter im Krankenhaus behandelt. In Lebensgefahr schwebt er allerdings nicht.

