Düsseldorf: Feuer am Schadowplatz – zwei Personen von Dach evakuiert

Mitten in der Düsseldorfer Innenstadt am Schadowplatz war am Mittwochmorgen, den 29. Juni, ein Feuer in einem Haus ausgebrochen. Im Keller eines Fachgeschäfts für Baby- und Kinderwaren brannte es um kurz nach 9 Uhr.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war das komplette Treppenhaus bereits voller Rauch, so dass Fluchtwege bereits abgeschnitten waren. Dies wurde für sieben Personen beinahe zum Verhängnis, zwei von ihnen konnten sich nur noch auf das Dach des Hauses retten, fünf weitere suchten Zuflucht auf einem Balkon auf der Rückseite.

Mit Hilfe von Drehleitern und unter Atemschutz führten die Feuerwehrbeamten schließlich die Evakuierung der abgeschnittenen Personen durch. Zeitgleich wurde mit den Löscharbeiten begonnen, welche gegen 9.30 Uhr soweit unter Kontrolle gebracht wurden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, ein Mann wurde noch auf eine mögliche Rauchvergiftung kontrolliert, wo der Verdacht sich aber als unbegründet herausstellte. Insgesamt entstand am Schadowplatz ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Eur0.

>> Düsseldorf: Radfahrer erfasst Mädchen (4) – Kind nach Zusammenstoß schwer verletzt <<