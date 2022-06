Nach Platzverweis: Bundespolizistin von Frau mit Turnschuh angegriffen

Am Samstagmorgen ging es am Hauptbahnhof in Düsseldorf hoch her. Eine Frau im Alter von 45 Jahren beleidigte die dort eingesetzten Polizisten und schrie die Beamten an.

Zunächst versuchten es die Polizisten auf die ruhige Art und erteilten der Frau lediglich einen Platzverweis. Offenbar unbelehrbar kehrte die Frau nach kurzer Zeit aber wieder zurück in den Bahnhof und suchte erneut die Bundespolizisten auf.

Nachdem sie abermals zum Verlassen des Bahnhofes aufgefordert wurde, der Bitte aber nicht nachkam, versuchten die Beamten, die Frau aus dem Gebäude zu tragen. Dabei wehrte sich die Dame vehement und brachte es sogar fertig, einer Polizisten einen Schuh mit voller Wucht ins Gesicht zu schlagen.

Daraufhin wurde sie von den Beamten zu Boden gebracht und es wurde eine Blutentnahme angeordnet, die von einem Polizeiarzt letztlich auch durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde die Frau wieder entlassen. Die verletzte Polizisten war nicht mehr dienstfähig.

Die Täterin muss sich nun wegen Körperverletzung, eines tätlichen Angriffs und wegen Beleidigung verantworten. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

