Düsseldorf: Brand an Schule – Abiprüfungen trotzdem durchgezogen

Im Leibniz-Montessori-Gymnasium im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort brannte es am frühen Mittwochabend. Anwohner sahen eine große Rauchwolke über dem Gebäude, der Rauch war auch von einigen Kilometern aus noch zu sehen. Verletzt aber wurde zum Glück niemand, wie die Feuerwehr erklärte.

Mehr noch, die Abiturprüfungen konnten am Donnerstag am Gymnasium planmäßig durchgeführt werden. Denn das Feuer war in einem Mehrzweckgebäude ausgebrochen, nicht aber in der Schule selbst. Zum Gebäude gehörten die Mensa und die Aula, die Klassenräume aber waren nicht betroffen.

Wie der „WDR“ weiter berichtet, waren 40 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Am frühen Abend konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Der Rauch verzog sich und das Feuer war gelöscht. Wie es zum Brand kam, ist aber bislang unklar. Es wird vermutet, dass Bauarbeiten zum Brand führten.