Düsseldorf: 13-Jähriger niedergestochen – Polizei rekonstruiert Tat

Dramatische Szenen spielten sich in Düsseldorf ab: Wie die Polizei berichtet, soll ein 15-Jähriger auf einen 13-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Der jugendliche Tatverdächtige sei nach der Attacke am Montagmittag (5. Juni) vorläufig festgenommen worden, teilten die Ermittler mit. Zeugen hätten die Tat beobachtet, hieß es. Sofort alarmierte Streifenteams nahmen den mutmaßlichen Angreifer fest.

Der 13-Jährige sei mit mehreren Stichwunden in ein Krankenhaus gekommen. Die genauen Umstände der Tat im Stadtteil Oberbilk waren zunächst unklar. Eine Mordkommission habe wegen der Schwere der Tat die Ermittlungen übernommen. Noch Dienstag (6. Juni) sollte der 15-Jährige wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Düsseldorf: Mordkommission rekonstruiert Messerattacke

Währenddessen konnten die Ermittler das Geschehen – auch dank Aufnahmen aus einer Überwachungskamera – weitgehend rekonstruieren: Demnach war in einer Gruppe von Jugendlichen am Montag eine E-Zigarette herumgereicht worden. Während mehrere Jugendliche daran zogen, sei dem 15-Jährigen nach dem Konsum plötzlich schlecht geworden. Er sei zusammengesackt.

Um ihm zu helfen, hätten ihn seine Freunde zu einem Imbiss geführt, um ihm dort eine Flasche Wasser zu kaufen. Plötzlich habe der Gemütszustand des 15-Jährigen von sehr benommen in hochaggressiv gewechselt. Er habe in dem Imbiss nach einem Küchenmesser gegriffen und mehrmals auf den 13-Jährigen eingestochen, der noch zu fliehen versucht habe.

Der schwer verletzte Junge war am Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr. Das Messer konnten Einsatzkräfte am Tatort beschlagnahmen. Die Ermittler stellten auch die E-Zigarette sicher. Die Inhaltsstoffe sollen nun genauer untersucht werden. Dem nicht vorbestraften 15-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Er habe sich zur Tat bislang nicht geäußert.

dpa