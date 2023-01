Blaulicht

Drogen und Hehlerware: Schornsteinfeger-Fund verblüfft das Ordnungsamt in Düsseldorf

18. Januar 2023

Zwei Schornsteinfeger sind auf einer Baustelle in Düsseldorf fündig geworden: in einer Heizungsanlage wurden große Mengen Marihuana versteckt. Praktisch: den Hinweis auf die Drogen konnten die beiden Männer gleich an die Einsätzkräfte einer Schwarzarbeitkontrolle des Ordnungsamtes weiterreichen.