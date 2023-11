Dreister Betrug: Angeblicher Goldhändler aus Düsseldorf verschickte Kartoffeln statt Barren

In Zeiten von Inflation und Geldentwertung ist Gold eine sichere Anlage. Das dachte sich wohl auch ein Mann aus Bückeburg in Niedersachsen. Nachdem er eine Kleinanzeige sah, wollte er beim Goldhändler seiner Wahl einen Barren bestellen.

Der Goldhändler, den er fand und der aus Düsseldorf stammt, bot einen Barren an, der aktuell einen Wert von ca. 3000 Euro haben solle. Der Händler wollte allerdings nur 2700 Euro haben. Nach einigen Verhandlungen einigten sich der Händler und der 45-Jährige aus Bückeburg letztlich auf 2550 Euro.

>> Bergisch Gladbach: Kriminelle entlocken Senior mit Trickbetrug hohe Geldsumme <<

Um zu beweisen, dass der Händler auch tatsächlich der Händler war, präsentierte der Düsseldorfer einen hochgeladenen Personalausweis. Ob nun aus Naivität oder Unwissenheit – der Niedersachse hatte keine Fragen mehr und wollte den Deal über die Bühne bringen.

Einige Tage später kam das Paket per Nachnahme schließlich an. Darin war allerdings kein Barren, sondern vier Kartoffeln und Küchenpapier. Daher hat der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg inzwischen die Ermittlungen wegen Warenbetrugs aufgenommen. Der Personalausweis war in diesem Fall auch keine Hilfe, denn wie inzwischen ermittelt wurde, handelt es sich beim Ausweis um Falschangaben.