Bundespolizei zieht Bilanz: 15 Waffen am Düsseldorfer Hauptbahnhof beschlagnahmt

Von Freitag (13. Oktober), 12 Uhr bis Sonntag (15. Oktober), 6 Uhr erließ die Bundespolizei ein Verbot von zum Mitführen von gefährlichen Gegenständen für den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Der Bahnhof wurde somit zur Waffenverbotszone erklärt. In diesem wurden stichprobenartige Kontrollen mit rund 580 Identitätsfeststellungen durchgeführt. Dabei wurden 13 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung festgestellt, wie es am Montag von der Bundespolizei heißt.

Die Öffentlichkeit sollte sensibilisiert und ein Mitführen von gefährlichen Gegenständen weitestgehend reduziert werden. Bei den Kontrollmaßnahmen wurden 15 gefährliche Gegenstände sichergestellt. Darunter befanden sich vier Taschenmesser, zwei Springmesser, ein Einhandmesser, zwei Teleskopschlagstöcke, ein Multitool, ein Schlagring und vier Tierabwehrsprays. Die Einsatzkräfte fanden die gefährlichen Gegenstände meist in einer Tasche aufbewahrt oder griffbereit in einer Jacken- oder Hosentasche. So trafen die Beamten am Wochenende unter anderen auf einen 36-Jährigen mit einem Schlagring, umfunktioniert zu einer Gürtelschnalle, angetroffen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Verstöße auch in den Vorjahren am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgestellt

Auch in den vergangenen Jahren gab es die Allgemeinverfügung im Düsseldorfer Hauptbahnhof. 2020 konnten 10 Verstöße verzeichnet werden. 13 Verstöße wurden im Jahr 2021 festgestellt. 2022 waren es 31 Verstöße. Im Frühjahr dieses Jahres gab es 15 festgestellte Verstöße gegen die Regelung.

Wie die Polizei berichtet, würden vor allem an den Wochenenden gefährliche Gegenstände mitgeführt. Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sinkt die Hemmschwelle und die gefährlichen Gegenstände kommen zum Einsatz. Mit diesen Kontrollmaßnahmen sollte ein Signal gegen die Gewalt gesetzt werden. „Aus Sicht der Bundespolizei ist der Einsatz sehr erfolgreich verlaufen und hat zu einem Sicherheitsgewinn im Düsseldorfer Hauptbahnhof beigetragen“, heißt es von offizieller Seite.