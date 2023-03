Bottrop (NRW): Brand im Hafen – Feuerwehr rückt mit Löschboot aus

Brand in Bottrop! Ein Feuer an einer 50 Meter langen Förderbandbrücke im Hafen Bottrop hat einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zahlreiche Anwohner alarmierten am frühen Samstagmorgen (18. März) die Feuerwehr, weil die Brücke an mehreren Stellen lichterloh brannte, wie die Feuerwehr Bottrop mitteilte.

40 Einsatzkräfte begannen nach Eintreffen am Einsatzort mit massivem Wassereinsatz, den Brand zu bekämpfen. Von der Feuerwehr Essen wurde ein Löschboot gestellt, das von der Kanalseite aus einen Wasserwerfer einsetzte. Nach zweieinhalb Stunden waren laut Mitteilung die letzten Glutnester gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unbekannt.

dpa